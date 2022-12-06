39歲葉先生近半年來跑廁所次數越來越頻繁，有時甚至會來不及進廁所，半路就閃出尿，且夜間常需起床尿尿二至三次，工作效率大受影響，就醫檢查發現是膀胱過動症；54歲呂女士習慣憋著尿把事情做完再去上廁所，近來發現上廁所頻率比其他年輕女同事多，但排尿完又覺得尿不乾淨，解尿過程的尿流又弱又慢，且尿竟不受控滴在內褲上，要用護墊才能安心，檢查發現原來是膀胱無力惹的禍。

醫師表示，不論是頻尿、急尿或漏尿，首先影響的是生活品質，長期坐視不管，可能併發反覆泌尿道感染、腎功能下降等問題。

●頻尿或不受控的漏尿 恐是是膀胱過動或膀胱無力

泌尿科醫師張雲筑表示，膀胱過動是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，就開始傳遞神經訊號使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常地收縮。而膀胱無力是指膀胱的肌肉層逼尿肌功能低下，造成膀胱收縮力或收縮時間下降，以至膀胱無法排空或延遲排空。

●白天尿尿次數多 小心是膀胱過動

張雲筑提到，台灣膀胱過動症盛行率約17-28%，女性略高於男性，症狀表現為日間排尿8次以上、夜間起床排尿2次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁；常出現於尿路感染、尿路結石、停經後、攝護腺肥大、老化、糖尿病、神經病變等患者。

●習慣性憋尿 長期易致膀胱無力

張雲筑說明，膀胱無力患者女性約佔12-45%，70 歲以上的男性盛行率甚至可以達到48%。症狀表現為排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿；膀胱長期無法有效排空，易導致頻尿、夜尿，甚至漏尿。長期憋尿容易造成膀胱彈性疲乏引起膀胱無力的問題，甚至併發泌尿道感染；老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術等也都可能導致膀胱無力。

不論是頻尿、急尿或漏尿，首先影響的是生活品質，長期坐視不管，可能併發反覆泌尿道感染、腎功能下降等問題。張雲筑提醒，這些膀胱神經肌肉功能疾病需倚賴泌尿科醫師藉由尿液、影像、膀胱功能檢查逐一分析，釐清病因方能準確予以衛教的指導、用藥，安排物理治療或手術治療。

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