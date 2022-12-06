雪管處將推出冬令營，歡迎喜歡繪畫的小朋友參加。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處特別在寒假期間舉辦兒童故事圖書創作冬令營，歡迎喜歡編寫故事、創作圖書的國小4至6年級小朋友報名參加，雪管處並會將優秀作品印製成繪本，留在雪管處遊客中心展覽，讓小朋友們留下最值得懷念的冬令營。

雪管處將在2月1至3日及2月6至7日，分成二梯次於汶水遊客中心舉辦兒童故事圖畫創作冬令營活動，歡迎喜愛編寫故事、創作圖畫的國小4至6年級學生報名參加。

雪管處表示，學童參與圖畫書的創作會是寒假期間一個相當具有意義的活動，課程融入了聯合國永續發展目標，包含了17項重點，這些目標的永續不僅僅是環保，更有社會平權、貧富差距、經濟成長……。身為世界上的一份子，我們也要為永續發展盡一份心力，課程的設計幫助學生思考生活中的問題，發掘尚未學習的議題，培養學童編排與創作故事的能力，對於學生多元能力發展有所啟發。

雪管處將參加冬令營的小朋友作品製作成繪本。（謝明俊攝）

雪管處指出，兒童圖畫書創作冬令營活動，是讓學齡兒童從無到有的創作，引導從永續發展的議題看生活環境中問題，用簡潔凸顯議題的故事創作及複合媒材的使用，完成具故事性及藝術性的圖畫書創作。

雪管處強調，這項圖畫書創作冬令營，課程內容包含環境永續發展故事的導讀、故事分鏡設計與實作、學習自然繪本的創作哲思、圖畫與文字的創作及繪本製作的方式與技巧等課程。雪管處會將每位學童完成的繪本，製作成繪本書，並將留在雪管處展出，提供其它學生參考學習。

雪霸國家公園兒童故事圖畫創作冬令營活動將從12月12日上午9時起開始受理網路報名；報名網址https://portal.spnp.gov.tw/registration/。洽詢電話：（037）996100轉856。活動費用600元，名額25位，歡迎4-6年級學生報名參加。