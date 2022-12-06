「台北最HIGH新年城-2023跨年晚會」今年首度與包餡蛋捲品牌的《HIWALK海邊走走》合作。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「台北最HIGH新年城-2023跨年晚會」今年與超過30多年歷史的《快車肉乾》合作。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「台北最HIGH新年城-2023跨年晚會」今年首度與海邊走走、快車肉乾及潮流服飾品牌BLACK LABEL推出聯名商品。北市觀傳局表示，民眾參與前期活動拍照分享或填寫問卷，有機會獲得限量跨年聯名潮T、101觀景台門票、熊讚造型悠遊卡及LINE POINTS等好禮。

觀傳局說明，「台北最HIGH新年城-2023跨年晚會」主視覺邀請到「台味美學」藝術設計師廖小子親自操刀，用色大膽且絢爛的漸層螢光，將YouBike微笑單車、台北捷運、廟宇、彩虹文化及101煙火秀融入作品，傳遞台北這座城市的多元性及精神。

觀傳局也說，今年首度與包餡蛋捲品牌的《HIWALK海邊走走》，以及超過30多年歷史的《快車肉乾》合作，不管是鹹食或甜食都可以在12月31日跨年晚會現場(信義區香堤廣場近新光三越A8)購買，無法到現場的民眾，12月8日起也可以至《HIWALK海邊走走》官網購買。

觀傳局表示，，今年活動更與潮流服飾品牌BLACK LABEL合作推出跨年限定潮T，民眾只要參與跨年前期活動如未來樹、台北大兔襲、仁愛路燈飾，並拍照上傳至個人社群Facebook或Instagram，將貼文設定為公開並加上指定hashtag＃2023台北跨年 ＃台北就是未來，有機會抽到限量跨年聯名潮T(1人2件)，還有101觀景台門票、熊讚造型悠遊卡、指甲油及LINE POINT等好禮等你拿。

此外，「台北最HIGH新年城-2023跨年活動」也首度與LINE旅遊合作，推出台北跨年集點任務，12月6日到12月8日連續三天至「LINE旅遊｜台北跨年集點任務」活動頁面，點擊任務鈕完成任務即可獲得1點，集滿3點就有機會獲得LINE POINTS最高88點（共計10000點）、101觀景台票券等多項好禮。