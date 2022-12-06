人氣美食剛推出時常引爆台灣人搶購熱潮，但不久就過氣沒人買了，一名網友好奇有哪些曾經暴紅，現在卻過氣的商品，並舉3個例子，包括雷神巧克力、胖老爹、髒髒包，引起討論，還有人想起蜜糖吐司、義美厚奶茶，尤其是葡式蛋撻更是一窩蜂的始祖，曾瘋狂展店，讓網友們感嘆「現在回頭看，台灣人到底得到了什麼？」

一名網友日前在PTT發文，舉出3樣過去在台灣暴紅，現在卻過氣的商品，首先是雷神巧克力，當時去超商都在搶這個，再來是胖老爹美式炸雞，以前都要打電話預定，現場排一小時以上，現在人潮遠不如當年，最後是髒髒包，原PO表示，當時紅到去麵包店、甜點店都一定會看到。

過去台灣人曾瘋狂找代購買雷神巧克力，一窩蜂搶購。(資料照)

文一PO出後引發熱烈回響，網友們紛紛點名「義美厚奶茶」、「英國藍」、「鮮芋仙」、「蜜糖吐司」、「黑糖珍珠算嗎？感覺有一陣子超多飲料店都在推黑糖珍」、「清玉翡翠檸檬，那時候展店速度超誇張快，然後也倒得快」、「古早味蛋糕」。至於非美食系列被點名的則有服飾品牌「Superdry」、聊天社交軟體「Clubhouse」、「雪肌粹」。

有網友質疑胖老爹人氣下滑，不用排隊隨時買都有。（圖／翻攝自胖老爹臉書）

不過，最多網友點名葡式蛋撻，直呼「葡式蛋撻剛引進台灣時瘋狂開店與排隊，是一窩蜂始祖吧，原PO提的那3樣的熱度可能都還不及」、「蛋撻的瘋狂，沒遇過的人很難想像」、「蛋撻店，之前走沒幾步就一間，現在幾乎全關了」。