最近天黑後出現在東方天空，閃耀著明亮紅光的火星，其中12月8日將到達最適合觀賞的「衝」，這也是火星在未來10年內最接近地球的一次，也是未來10年內最大最亮的「火星衝」，下次要等到2033年才能看到更大的火星。設有南台灣最大口徑望遠鏡的前鎮高中，舉行「點亮。前鎮。星空」「火星衝」主題，開放社區民眾與國小學生透過望遠鏡先行一睹火星的魅力，讓不少國小學生興奮地尖叫說看到火星，真的是好亮好大。

前鎮高中學生製作道具，將課堂上所學天文知識傳遞給社區民眾與國小學生(高雄市教育局提供)

訓練學生擔任講師，將課堂上所學天文知識傳遞給社區民眾與國小學生(高雄市教育局提供)

南台灣最大口徑望遠鏡就在前鎮高中，學校積極深耕社區天文教育，訓練學生擔任講師，將課堂上所學天文知識傳遞給社區民眾與國小學生，最近因「火星衝」來臨，市區肉眼就能看到明亮的紅色亮點，望遠鏡下可看到較明顯的地表地形特徵，使用口徑15公分以上的折射鏡，或適當地點使用濾鏡、星圖或天文軟體等，也都有助於提升觀察效果。因此學校舉行「點亮。前鎮。星空」「火星衝」主題，邀請社區民眾與國小學生到校，透過18吋大口徑望遠鏡，先行與火星打招呼，一睹火星的魅力。

前鎮高中辦理社區天文觀測活動已經有20餘年，今年的「火星衝」是比較大且亮，透過望遠鏡較能觀測火星的地表特徵。(高雄市教育局提供)

前鎮高中辦理社區天文觀測活動已經有20餘年，今年由榮獲111年杏壇芬芳獎的的黃翊展老師規畫執行本次主題；他說，火星衝是因為地球和火星繞太陽公轉時轉到太陽的同一側，此時太陽-地球-火星相對位置幾乎成為一直線，也是火星較為接近地球的時刻，「火星衝」平均每2年發生一次，但每次的亮度、距離及視直徑都不同，今年的「火星衝」是比較大且亮，透過望遠鏡較能觀測火星的地表特徵。

黃翊展老師說「經由討論、製作道具、試講驗收等一連串的課程，訓練前鎮高中學生擔任講師，將課堂上所學的知識傳遞給社區民眾與國小學生。「點亮。前鎮。星空」社區天文觀測活動，最近開放社區民眾參加，也邀請鄰近國小團體報名，體驗前鎮高中的天文儀器設備，由前鎮高中學生擔任關主講解天文知識，大手拉小手回饋給社區民眾與國中小學生一起共學。

前鎮高中蘇清山校長表示：「前鎮高中自101學年度起便透過高中優質化、均質化經費支持教師發展特色課程，學校裡有一座天文台，雖然位處市區會因為光害不容易看到太暗的天體，但有效口徑18吋的主鏡能大幅提升影像解析能力，也是南台灣最大口徑的望遠鏡，有這麼好的設備、優秀教師與學生的行動力，學校樂意與社區民眾分享，希望有更多人能來體驗課程與天文台，期盼能跟鄰近社區與國中小學有更多互動，達到108課綱的共好願景。