中選會6日派員至雲林縣政府，頒發雲林縣長當選證書給張麗善，張麗善表示感謝鄉親的肯定與支持順利連任，接下來4年還有許多政策與建設要推動，縣府團隊4年來表現優異，因此各局處主管不會有大幅度異動，目前僅調整民政處長與行政處長人事，後續將以延續與穩定施政為主軸。

中央選舉委員會委員蒙志成6日在雲林縣政府縣長室，頒發「雲林縣第19屆縣長當選證書」給張麗善，張收下當選證書後感謝鄉親以20萬7519張選票支持，願意再把雲林縣政交給目前的縣政團隊，團隊這幾年表現可圈可點，期勉大家繼續努力，為雲林縣再創佳績。

張麗善表示，雲林縣政府這4年來國內外比賽獲獎連連，包括國際獎項協會（IAA）Muse金獎、銀獎、鉑金獎。參加衛福部台灣健康城市及高齡友善城市榮獲7大獎，得獎率全台第1，尤其是卓越獎，全台只有雲林縣與屏東縣獲獎，非常不容易。

張麗善說，雲林縣政府擬定2030前進雲林政策，落實聯合國永續發展SDGs17項目標，現階段縣府23局處已針對SDGs17項目標相對擬定4大面向、30項政策，以「雲林上場，加速前進」為主軸，實現2030前進雲林的理想。

被問及縣府1級主管人事是否異動，張麗善指出，縣府團隊將以延續與穩定為主，但有些局處長因個人生涯規畫、家庭因素有意離開，她會盡力慰留。對於目前雲林縣政府沒有完善的局處長住宿環境，來自外縣市的局處長只能自行租屋，她會想辦法提供良好的住宿環境。

張麗善提到，關於縣府小內閣的人事異動，原民政處長張政國，將轉任雲林肉品市場董事長；原行政處長蕭德恕接任民政處長；原工策會總幹事張耀文接任行政處長。