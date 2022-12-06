根據海象調查報告評估結果，每年4月至9月期間，無論是游泳，衝浪、划槳或風浪板等水上活動，沙崙海岸都屬低度風險海域。(黃敬文翻攝)

新北市淡水沙崙海岸至封閉後如今已荒廢已久，直至沙崙文創園區招商案近日抵定，外界希望沙崙海岸重新開放的呼聲再次高漲；新北市議員鄭宇恩指出，根據海象調查報告評估結果，每年4月至9月期間，無論是游泳，衝浪、划槳或風浪板等水上活動，沙崙海岸都屬低度風險海域，希望新北市府能以「專業」取代「感覺」作出決策，逐步推動水域開放。

鄭宇恩表示，沙崙海岸過去曾是北海岸熱門的海水浴場，但後來因水質及漩渦暗流等疑慮而封閉，地方持續都有呼聲盼海水浴場重新開放，除了作為親水休憩的城市亮點，也期盼水域休憩活動帶動沙崙地區振興。

她說，根據經發局的委託技術服務案期末結案成果，指出若以沙崙海域的浪高、流速、風速、水溫、潮差、底床坡度及海岸性質等各項海況因子，對比海洋委員會所公告從事各項水域遊憩活動最適宜環境因子，可以看到每年4月至9月，無論是游泳、衝浪、潛水、風浪板、滑水板甚至是釣魚等水域遊憩活動，都屬於低度風險海域，而過去曾被詬病的水質因子，檢驗後也符合乙類海水水域水質標準，與國內已開放海域水質無明顯差異。

鄭宇恩指出，根據期末報告結果，無論是海況或水質，沙崙海域水域活動開放確實可行，建議市府可針對不同水域遊憩類別有條件開放，並搭配季節氣候規劃合適管理作為，並和長期協助沙崙海岸駐點的水上救生協會共同合作，逐步推動水域開放，沙崙海域若能成功還水於民，不僅是新北海岸管理維護的標竿，更將成為北海岸觀光新亮點，帶動淡水沙崙地區經濟復甦、恢復沙崙往日榮景。

新北市觀光旅遊局表示，目前依本府經發局委託技術服務案期末報告，初步指出沙崙海域無論海況或水質都符合水域遊憩活動進行，針對此部分仍強調該處水域開放需以民眾安全為首要前提，將邀集相關機關研議沙崙海域開放水域遊憩活動之可行性，並提案至新北市府水安會議討論。