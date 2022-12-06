保持良好的鄰居關係可以為居住品質加分，否則有時可能造成生活水深火熱。一位人妻表示，前陣子深綠的鄰居家媳婦，竟然因為政治立場不同散佈不實謠言，公公一氣之下決定請地政測量土地，發現鄰居家的倉庫侵占自家土地，要求拆屋還地否則上法院，另外也打算把鄰居家平時出入的自家土地蓋圍牆封起來。雖然鄰居家多次送禮、道歉，依舊無法求得原諒，急著向她求救。貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，好好先生的公公鮮少生氣，她結婚35年來只看過公公發了2次脾氣。前陣子鄰居家媳婦散佈不實謠言，沒想到原因竟是雙方政治立場不同，鄰居家深綠、公公是淺綠，讓公公氣得請來地政鑑定土地。

原PO透露，地政測量後發現，鄰居家的倉庫侵占他們家土地，平常出入的大門口也是他們家土地，公公決定侵占土地方面要不是拆屋還地就是上法院解決，另外還打算在出入口蓋圍牆，其他家人怎麼勸阻也阻止不了，讓原PO相當無奈。

原PO指出，現在鄰居家為了此事鬧得雞飛狗跳，媳婦連門也不出，家裡也不斷傳出飆罵聲，連鄰居媳婦的娘家也帶著東西和媳婦來道歉，「我阿爸就是不妥協」。

對此，許多人紛紛回應，「別惹好好先生生氣，他會做很絕」、「支持公公做法，請他們拆屋還地吧」、「不要阻止，讓公公發揮，你們只需要協助專業意見，不需要跟爛鄰居妥協，吃虧的會是自己家」。