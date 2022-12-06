宏達電(2498)11月營收為3.89億元、月增加27.12%、年減少15.89%；累計及1至11月份累計自結合併營業收入為38.88億元、年減少16.88%。宏達電持續深耕VR(虛擬實境)領域，近期在各領域也持續有新的合作，近期VR事業體也接連有擬販售或是到美國上市的消息傳出，往正面解讀，可以確定的是宏達電在VR領域已經成功做出口碑，為全球資本市場中閃耀的明日之星。

宏達電近期VR事業群消息面不斷，傳出有意出售VR事業體以及擬切割部分獲利的VR事業群至美國上市，但消息面公司均不予回應，僅表示明年上半年會有VR新品推出，不論消息是真是假，這都表示宏達電在VR的長線耕耘已經逐漸培養出價值，市場能見度高，成為宏達電營運最佳利基，也象徵VR產業在未來資本市場中絕對有有其一席之地。

宏達電在2022資訊月中完整展示元宇宙五大面向與5G實證應用，包括娛樂、生活、教育、商務與工業等面向，內容含括VIVE Avatar全方位虛擬分身解決方案、遠距協作平台、商務元宇宙生活、K-12虛擬學院以及5G創新商用等應用，完整呈現在軟、硬體的開發上實踐最生動的虛擬角色表情及肢體動作和創造開放式的元宇宙平台等，再次闡述對元宇宙生態系發展的理念與堅持。

在虛擬實境的藝術文化保存上，宏達電與羅浮宮繼合作推出蒙娜麗莎的越界視野後，宏達電再次成為羅浮宮「商博良之埃及考古」虛擬實境體驗的合作夥伴，聯手推出埃及古文明最璀璨的象徵之一：聖書體，此VR體驗內容將作為展館中大型展覽商博良：追尋聖書體的其中一個重要元素。