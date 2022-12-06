全球工業用記憶體儲存品牌廠十銓(4967)周二正式推出旗下首款工業級PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟P845-M80，採用超高速PCIe Gen4x4介面，即使在大量資料負載下仍可展現優異的讀寫性能，並搭載BiCS5 112層3D NAND快閃記憶體，以極具成本競爭力解決方案，加速生醫創新及數位醫療應用發展。P845-M80最大容量可達2TB，符合NVMe 2.0標準，與前一代PCIe Gen3介面相比，具雙倍頻寬與資料傳輸速率，耗能也大幅降低，更適合大量資料傳輸，同時具備3K次的抹寫次數(P/E Cycle)，是兼顧性能與耐用度的最佳解決方案。

近年全球受疫情影響，科技與數位醫療在生醫創新領域迅速成長，對高效影像處理與穩定儲存需求大量增加之下，十銓推出PCIe Gen4x4工業級固態硬碟，採用8通道控制器，並可選配石墨烯及鋁鰭片專利散熱技術，能有效降低高速讀寫帶來的熱能，保持系統穩定；其中石墨烯專利散熱技術(美國發明專利證書號：US 110,513,92 B2/台灣發明專利證書號：I703921)，具備小體積優勢，可靈活建構小型機台，而鋁鰭片專利散熱技術(台灣新型專利證書號：M541645)則提高最大散熱效率，可延長產品使用壽命；為生醫創新提供穩定、高速及低延遲的新選擇。

十銓工業級Gen4x4 M.2 2280固態硬碟亦搭配先進韌體技術，內建主機記憶體緩衝(HMB)技術，透過PCIe介面連結至電腦主機端的DRAM中，達到讀寫緩衝的功能，除了可大幅降低成本外，SSD的效能也能維持高水準表現。十銓工業產品線不斷提升產品的附加價值及多元性，追求卓越的可靠度、多樣性及穩定性，未來也將因應環境的變化，推出更創新、更優質的工業儲存解決方案。