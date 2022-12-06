油價在周一暴跌之後，周二出現反彈；由於對俄羅斯石油的制裁，緩解了市場對供應過剩的擔憂；同時中國的放鬆防疫管制，也提振了需求前景。

周二布蘭特原油期貨上漲38美分，至每桶83.06美元。西德州中質原油(WTI)上漲37美分，至每桶77.29美元。

G7集團為俄油制定了60美元的上限。但俄羅斯最新表示，即使不得不減產，也不會遵守此一措施。

G7和歐盟、澳洲的規定，從周一開始生效。各國企業不得為價格超出上限的原油運載油輪，提供保險或融資等服務。

周一市場也關注著土耳其近海的油輪交通擁堵。土耳其方面堅稱，所有油輪都必須有新的保險證明，才能從黑海穿越過土耳其海域，而且連哈薩克油輪也受影響。

據金融時報報導，已有19艘郵輪因此停滯在土耳其海域，無法放行。

但是市場指出，周二的油價上漲可能是脆弱的，因為中國石油消費的復甦，以及對俄油制裁的影響效果，可能都需要時間。