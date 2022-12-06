苗栗縣警局規畫5日深夜執行掃黑擴大臨檢。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局為壓制黑道幫派氣焰及維護縣內治安，特別安排在5日深夜20時至24時，規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集的活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所，強力臨檢取締，實施威力掃蕩以有效遏阻不法與預防犯罪發生。

這次專案期間共查獲毒品通緝犯等3人、公共危險4件4人、毒品案6件6人、詐欺案24件24人、竊盜4件5人。另查獲恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪16件20人。共計出動警力90人，對轄內治安顧慮場所、易生聚鬥毆場所規劃擴大臨檢，計臨檢47處。

「打擊黑幫威力掃蕩」為苗栗縣警局持續掃蕩、檢肅黑道不法分子的具體作為，為有效澈底淨化苗栗縣轄區治安，警方將持續執行，以展現警方打擊暴力犯罪掃蕩黑道幫派決心。苗栗縣警局長陳武康呼籲鄉親，遭遇不法侵害時，請立即向警方報案或檢舉，警方絕對全力偵辦到底，確保治安平穩，讓每位縣民能安居樂業、安心生活，也警告不法分子切勿心存僥倖。