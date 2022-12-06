學童動手做創意家常菜，中市料理小達人月眉國小登場。（台中市政府提供）

今年也邀請餐飲界的專業廚師及負責人擔任評審，給學生現場烹煮的衛生與技巧指導。（台中市政府提供）

台中市政府教育局積極推動校園食農教育，6日於后里區月眉國小舉行料理小達人觀摩賽，吸引12組不同學校選手報名參加。教育局長楊振昇說，以餐桌最短距離食物里程為目標，並落實學生全程動手做；指導老師僅從旁口頭指導，每年都看到各校學生在家常料理上創意與精進表現。

楊振昇說，教育局訂有校園食農教育3年總體計畫，並成立4大區策略聯盟中心學校，及補助各校經費推動校園食農教育計畫，同時也結合公、私資源，辦理多元食農教育活動。今年報名隊伍是長期投入食農及飲食教育的學校，料理小達人的比賽經驗豐富，每次都有驚人的表現。

教育局指出，比賽除邀請后里區農會指導員擔任現場青蔥採收指導外，也邀請餐飲界的專業廚師及負責人來擔任評審，給學生現場烹煮的衛生與技巧指導，並特別提醒學童切菜安全的注意事項；活動中實際烹煮競賽時間共90分鐘，各組僅一名指導老師在旁口頭提醒。

教育局表示，全程由3位學童合作從備料到進行料理，並於時間內完成4道佳餚；包含蛋炒飯、蔥爆豬肉、炒時蔬及玉米湯。其中青蔥及當季蔬菜來自月眉國小的教學農場，由選手們自己現場採摘後完成料理，此四道料理便是6日的午餐。

月眉國小參與比賽的學生徐同學指出，比賽前分配了每個人負責的一道菜，也練習好幾次，發現原來煮菜沒那麼困難；經老師鼓勵，我們表現的愈來愈好，今天一來到比賽現場，才發現原來每組的學生都這麼厲害。