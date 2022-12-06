俗話說夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛，然而有些女性在遭遇困難時，依舊對伴侶不離不棄，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、射手女、金牛女儘管艱難困苦也不會輕易拋下對方，認為對另一半有照顧和陪伴的義務。

▍巨蟹女

巨蟹女認為，愛的最佳表達方式就是付出，付出越多越能體現自己的認真，就算辛苦有壓力，巨蟹女也會咬牙堅持，會死腦筋認為，對另一半有一份照顧和陪伴的責任，覺得苦中也有樂。

▍射手女

射手女的愛是義無反顧的，她們不會小氣，能付出多少就付出多少，只要另一半需要，什麼都願意，原本就重情義的她們，只要有能力，就會為另一半遮風擋雨，覺得共患難不是一種苦，而是有意義的事情。

▍金牛女

金牛女一旦選擇了一條道路，即使走得艱難也不會回頭，只會想盡辦法走得穩，如果認定了誰，也一定會堅持下去，甘願付出所有心力，穩當是她們的生活態度，天長地久是她們的愛情目標，跟另一半共患難，完全沒問題。