台中觀光公車今年度推出3條路線，台中市觀旅局邀民眾搭153谷關線暢遊。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中觀光公車今年度推出153谷關線等3條路線，秋冬正值泡湯好時機，且「山谷燈光節」日前甫開幕，谷關溫泉公園成一座幻彩聖誕村，台中市府觀旅局推薦民眾可搭乘谷關線上山，泡湯之餘還能尋找山林裡的浪漫。

台中市政府觀旅局長韓育琪表示，153谷關線從高鐵台中站出發，行經石岡、東勢、谷關，沿途山景風光明媚、景色宜人，旅客到達谷關前可先至山線必訪景點「東豐自行車綠廊」，是全台第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車專用道，沿途林蔭夾道非常涼爽，適合親子共遊或喜歡攝影的旅客到訪。

進入谷關後，首先迎接旅客的是複合型谷關遊客中心，結合「入關博物館」引導旅客認識谷關歷史、地理與生態資源，特殊的建築設計更獲得2022年美國繆斯設計大獎「景觀類」銀獎，非常值得參觀，也是文青遊客必訪的新興熱點。

另外，到達谷關最不可錯過的就是「谷關溫泉」，遊客中心旁的谷關溫泉公園是登山客歇腳的首選，坐落於山谷間的露天溫泉泡腳池，還有溫泉魚悠游其中，遊客可在青山環抱中享受優質溫泉，從一旁的小徑出發，更可串聯「捎來步道」及谷關七雄排行第四的「波津加山步道」，適合喜歡登山健行的朋友，推薦安排2天以上的遊程。

目前參山國家風景管理處正舉辦「山谷燈光節」，將谷關溫泉公園打造成一座幻彩聖誕村，每日下午5時至9時30分都可以看到絢爛浪漫的燈火裝飾，旅客搭乘觀光公車153谷關線前往「谷關站」就可以輕鬆抵達，非常便利，推薦大家在谷關停留一宿，輕鬆走訪谷關並在夜晚泡湯、走訪隱身山林中的幻彩聖誕村，格外浪漫。

台中市政府觀旅局補充，台中觀光公車今年度推出153谷關線、309高美線及151阿罩霧線等3條路線，透過品牌化設計和旅遊服務的加值，讓旅客更便利的到達台中山、海、屯區各特色觀光景點，串聯起旅途中的美好。歡迎多利用台中觀光旅遊網「台中觀光公車專區」( https://travel.taichung.gov.tw/taichung-tour-bus/#/ )，查詢更多資訊。