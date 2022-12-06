推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）日前轉推了一系列推文，揭露了公司的內部文件，指稱前任管理層在2020年美國總統大選期間，刻意埋沒或封鎖了美國總統拜登兒子杭特‧拜登（Hunter Biden）筆電內的信息和相關內容，這個醜聞即所謂「筆電門」。在爆料完上述事件後，馬斯克在最新一次會議中表示，自己被暗殺的風險相當大，所以絕不會坐敞篷車。

綜合外媒報導，馬斯克3日參加了一場推特空間（Twitter Spaces）線上會議，他在會議上坦言自己的個人安全「存在一些風險」，甚至被槍擊的風險都是相當大的。

馬斯克更提到，如果有人想殺我，這並不是那麼難，希望他們不要這麼做。他並強調，自己絕對不會坐任何敞篷車招搖過市。

馬斯克也談到推特未來計畫，他表示，只想擁有一個不受壓迫的未來，即言論不受壓制，可以說出自己想說的話，而且不用擔心被報復。

值得關注的是，馬斯克2日向公眾披露「推特為杭特·拜登刪推文」，並轉發記者馬特·泰比的相關推文，內容是推特高層之間的內部通信紀錄，主要是關於推特公開壓制有關杭特·拜登的負面報導。