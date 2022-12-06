群光(2385)公布2022年11月自結合併營收96.43億元，月增2.67％、年減6.53％，改寫同期次高。累計前11月合併營收1071.81億元、年增9.85％，續創同期新高，且已逼近去年全年1074.74億元紀錄，全年營收將順利再創新高。

群光表示，第四季筆電市場已邁入淡季，因此相關營收出現季節性下滑，但人工智慧（AI）影像產品與網通產品需求仍十分強勁，法人看好相關產品第四季營收將年增達雙位數百分比，帶動非PC營收占比持續創高，支撐群光第四季合併營收表現持穩高檔。

群光表示，AI影像產品今年營收成長亮眼，主要歸功於泰國生產效率提升、客戶需求強勁及IC料況紓緩。公司將AI影像技術應用在多元化產品，主攻智慧家庭、視訊會議、智慧監控、運動攝影機、智慧醫療及智能汽車等市場，大幅提升產品附加價值，增添營收成長動能。

群光前三季歸屬母公司稅後淨利56.16億元、年增達25.17％，每股盈餘達7.88元，雙創同期新高。法人認為，群創今年全年營收維持高個位數成長、再創新高，其中AI影像產品需求強勁，今年影像產品營收可望成長達2成。

在全年營收規模持續擴增下，法人看好群光今年獲利將跟隨營收同步再創新高，有機會首次賺達1股本。由於群光過往配息政策的現金配發率均維持逾7成水準，法人看好群光明年現金股利發放金額亦有望創高。