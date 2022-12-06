衛生福利部辦理「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，台東縣政府文化處提報的「台東歌廳show－音樂唱不停」音樂活動成果，用藝文及音樂串起長者與社會的連結，並融入現今社會，在全台300件中脫穎而出，獲得高齡友善共老獎。

文化處指出，這次提報參加衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，以「台東歌廳show－音樂唱不停」為主題，呈現的音樂活動成果包含「089演唱會」、「憶曲來台東」、「藝起來我家」、「吹南風，晒音樂」、「那年，我們一起聽的歌」等等，榮獲高齡友善共老獎，更在典禮上受邀分享經驗供各縣市參考。

文化處表示，縣府以發展「全齡藝文」為目標，積極營造友善藝文環境，並及透過藝文活動來豐富縣民的生活，透過各項藝文音樂的串聯，讓長者也能融入現代生活，無論懷舊歌曲、老歌新翻唱、或者感受現代年輕人的音樂，都是延續長者在生活中的快樂喜悅，一起開心變老。

文化處指出，期待透過音樂展演方式，讓大家放慢腳步，以最輕鬆、最自在、負擔得起的方式，用藝文為生活紓壓，透過活動活化長者身心靈發展，活動場域並擴及偏遠鄉鎮，鼓勵老中青三代一起走出戶外、共同欣賞藝文活動，增加代間的互動。

縣長饒慶鈴表示，台東縣族群多元，又有豐富的天然美景，深具藝術文化的潛能，在文化處積極辦理大小藝文活動，處處蔓延藝術文創氣息，近期成果也受到各界肯定。在2022年天下幸福城市大調查，台東縣獲封藝文王，也在遠見雜誌的教育文化面向獲全台第2，這次榮獲中央頒發的共老獎，也很不容易。