為落實「以民間先行，政府支持」的兩岸交流原則，工總6日指出，日前邀集國內兩岸事務相關學者專家進行閉門座談。與會學者專家除針對大陸經濟前景進行預測，也對未來推動兩岸經貿交流提出建議。會議要點如下：

一、在大陸經濟前景及政策預測方面

工總指出，與會學者專家認為，二十大報告中頻繁提及「安全」，顯示未來將以經濟安全與高質量發展，取代過去重視經濟建設及GDP高速成長的路線，其經濟發展路線可能左傾，並更加以意識形態掛帥。且未來經濟政策將著重於國營經濟以及國家經濟實力的強化，至於屬民營色彩、數位及金融的企業，恐會受到更進一步的限制，呈現「國進民退」的態勢。

且未來大陸將強調「分配」重於「成長」，大陸經濟政策可能著重在稅收改革、提高薪資及社保費用以保障勞動人口；並敦促富裕者貢獻社會。此外，亦會更加重視環保議題。因此，未來台商的節稅、避稅活動應合規合法並更謹慎，投資及經營策略亦應隨政策趨勢進行調整。

至於經濟前景方面，與會專家學者認為，儘管大陸第三季GDP成長率達3.9%，優於外界預期，但那是由於大陸將原先規劃的基礎建設投資進度提前落實，進而拉動第三季的GDP表現。然而，因為投資總量不變，如果「清零」政策不鬆綁，經濟疲弱的狀態勢必就會持續。

二、在未來推動兩岸經貿交流方面

工總指出，與會學者專家提醒，二十大報告中，雖然對台政策方針並未有太大變化，但政治面有更加緊縮趨勢。未來對台商的言行恐更加嚴格審視，因此，台商宜盡量避免涉入政治事務。

與其同時，預判未來中共對台政策並不會有結構性的改變，諸如ECFA亦不至遭陸方片面中止，主要是因為兩岸經濟上的依存紐帶如遭切斷，並不符合大陸目前對台的經濟融合方針。

但由於疫情致使兩岸互動中斷已久，近年來大陸涉台人事已有極大變化。在雙方都不熟悉的前提下，彼此須重新建立信任基礎，互動將會面臨極大變數，對於雙方往來的交流、投資，都會產生負面的影響。

值得注意的是，未來陸方將持續對台經濟融合措施，並吸納台灣優勢產業的人才及技術。過去各種對台優惠措施、融台舉措將繼續運用，惟目標會調整為將台灣的優勢強項為中國大陸所用。

三、對產業界的提醒

工總指出，與會學者專家首先提醒，在大陸經營的台灣企業要應留意大陸環保及稅務的政策動態。目前大陸已在七個省分試點「重點行業碳排放環境影響評估」，針對電力、鋼鐵、建材、有色、石化和化工等重點行業，未來新建工廠的成本將會提高。此外，「企業環境訊息依法披露」制度已經開展，財報上必須揭露環境和氣候資訊。再者，大陸「金稅工程」實施後，台商所有資金運用及流動動態均將無所遁形，因此在稅務的處理上必須格外留意，以免受罰。

其次，學者專家也提醒大陸台商應高度關注大陸「共同富裕」。大陸未來將堅定推動「共同富裕」，台商應思考建置如慈善基金會等方式，平時就進行捐獻且依法節稅，並將慈善資源優先投入在員工及投資地的社會公益方面，同時要避免炫富舉措而遭員工檢舉，行事須盡量低調。

最後，學者專家提醒未來全球供應鏈將形成「一個世界、兩套系統」，台商從過去的左右逢源，恐變成左右為難。大陸供應鏈有無法取代之處，故在中低階成熟產品部分，美中仍將繼續維持來往（再掛勾），但高階、先進製程部分將「精準脫鉤」。基此，從事半導體或在特定領域達「隱形冠軍」，又與大陸市場連結較深的台商企業，未來須特別留意。

會中，工總指出，與會學者專家也提出對政府的期盼，包括應關注RCEP的發展、盡速恢復小三通、盡速恢復兩岸直航航點等；並建議政府可透過民間經貿團體與陸方溝通對話，以維持兩岸的和平穩定。