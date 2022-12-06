關乎全球未來氣候行動的《巴黎協定》，自2015年成立以來有195個國家響應簽署，為減緩全球暖化共同努力。柏瑞投信6日表示，氣候風險被視為未來十年內最主要風險，在各國政府政策支持下，淨零碳排已勢不可擋，可透過柏瑞ESG減碳全球股票策略，及早布局因運而生的碳錢新商機。

為什麼現在要關注減碳商機？柏瑞投信指出，雖然景氣目前看起來趨緩，但是根據聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）今年統計，全球在低碳能源技術的年度投資，仍需要較2015年的水平增加6倍，到2050年，在減碳有形資產的資本支出估計將達到275兆美元的規模，相當於每年度支出在氣候投資上的金額約8,300億美元。

由於加速減碳、對抗氣候變遷的議題受到各界日益重視，柏瑞投信表示，全球已有超過130個國家宣布將在2050年前達成淨零碳排的目標，企業「不減碳就淘汰」的呼聲亦日漸高漲，看好減碳新商機大潮來臨，市場資金近年來持續湧入全球巴黎協定氣候指數的相關標的。

根據晨星統計，追蹤巴黎協定氣候指數相關ETF的累積資金淨流入，從2020年7月開始統計以來，截至2022年9月底，已來到約250億美元。在各國政府和產業加速減碳進程下，可望帶旺除了自己減碳，也能幫別人減碳的企業長線商機。

柏瑞投信指出，「柏瑞ESG減碳全球股票基金」鎖定五大幫助別人減碳的投資主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，關注在追求企業未來成長的潛力，並兼顧企業減碳目標與長期表現。

有別於市場上目前皆為「碳」債券型或多重資產型基金，柏瑞ESG減碳全球股票基金為境內第一檔以減碳為主題的股票型基金，預定主要投資區域涵蓋全球股票市場，聚焦在ESG減碳投資概念的企業，在產業配置規劃上包括：資訊科技、工業、能源、非必需消費及其他經評量後亦符合減碳主題之企業，並透過ESG永續整合評估流程，精選投資標的以分析追求低碳經濟轉型帶來的結構性長期資本增長機會。