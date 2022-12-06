群光宣布11月營收為96.44億元，月增2.7%、年減6.5%，累計前11月營收1,071.82億元，已逼近2021年全年營收數字，年增10%。在全年營收創高、獲利能力上升下，法人預期群光全年獲利有機會首度一股賺一股。

群光表示，第四季筆電市場已邁入淡季，因此筆電相關產品營收呈現季節性下滑，不過AI影像產品與網通產品需求仍十分強勁，法人預期第四季將強力年成長雙位數，帶動非PC營收占比繼續創高，支撐群光營收維持於高檔。

群光表示，AI影像產品今年營收成長亮眼，主要歸功於泰國生產效率提升、客戶需求強勁，以及IC料況紓緩所致。群光AI影像技術應用在多元化的產品，主攻智慧家庭、視訊會議、智慧監控、運動攝影機、智慧醫療以及智能汽車等市場，大幅提升產品附加價值，增加營收成長動能。

法人認為，因AI影像產品需求強勁，群光影像產品營收可望成長兩成，而前11月營收已突破千億，全年營收將超越去年突破紀錄，成長高個位數，在全年營收規模持續擴增下，法人看好群光今年獲利將繼續刷新紀錄，有機會首次賺回一個股本。群光過往配息政策均維持在七成以上的現金配息率，法人表示群光的現金股利有望創下歷史新高紀錄。