中聯資源公司致力強化智慧財產管理及提升研究開發量能，為降低智財爭議及侵權風險，於今年初導入「台灣智慧財產管理制度」(Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS)，並於11月順利完成TIPS A級驗證審查。

中聯資表示，首次申請驗證，驗證委員即給予審查結果正向的評價，不僅公司於智財管理方式獲得TIPS驗證委員高度認同，也顯示公司全體員工皆落實智財管理規定，對中聯公司永續發展具正面肯定。

TIPS是由經濟部工業局委託資策會執行審查，工業局積極鼓勵企業導入TIPS藉此促進產業推動智財布局、健全智財管理。中聯公司以「致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業」為願景，長期進行資源再利用技術的開發。

目前全台灣再生資材種類及來源多元，因此相關資源化技術或其加工製程專利日新月異，相關技術、專利從初始概念形成、開發過程到最終成果產出，都是智財管理所涵蓋的議題。中聯首次申請驗證，即順利完成TIPS A級驗證審查，顯示不論在人員、物料、規章制度、設施及研究開發等各面向，皆已建構完善智財管理系統及制度。

中聯藉導入TIPS，全面考量公司利害關係人期望，並評估智財風險及機會，設定「強化公司智財管理及營業秘密保護，深化同仁智財觀念及保護意識」為年度智財政策。將原為各自獨立智財規定的「點」，互相串聯同屬性規章成為「線」，最後建構為智財管理系統的「面」，以確保智財管理制度之完整性及一致性。

除此之外，透過對公司同仁進行全面教育訓練，將智財觀念及規定深植於所有員工心中，不只使智財管理制度運作順暢，更讓全體員工齊心協力，共同保護公司智財權益。

中聯藉制定「智慧財產管理機密文件管理要點」以完善智慧財產管理及避免智財機密文件外洩，也訂定「各項管理系統運作持續改善」長期策略，中聯公司將不斷精進智財管理制度，創造公司智慧財產領域最大競爭力，提升公司治理能力以優化永續經營能力。此次順利完成TIPS A級驗證審查，中聯公司將持續強化公司治理與提升競爭力，以朝向成為循環經濟領頭企業的目標邁進。