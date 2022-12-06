為響應全球永續發展，勞動部參考國際準則訂定「職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南」，提供業界參考運用，今年首度評比588家提供ESG報告書的上市櫃公司，期待藉此表揚績優廠商，未來更規劃設計「勞動永續指數」，提供投資運用。

勞動部職安署組長張國明表示，達一定規模之上市或上櫃公司，依金管會要求每年應編製永續報告書，並應揭露經濟、環境及社會重大主題影響及績效指標，其中GRI 403職業健康與安全揭露準2021年生效，為協助企業積極揭露職業健康與安全績效，勞動部蒐集國內外各大企業績效指標，訂定「職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南」，訂定基本指標及進階指標，並提供質性與可量化數據及實務案例，使業界更易明瞭及應用。

張國明說，今年首度檢視所有上市櫃企業（588家）的永續報告書，發現國內88％上市櫃企業鑑別「職業健康與安全」是僅次於「經濟績效」的重大關注議題，95.3％的企業設定有職場健康與安全政策，但僅約12％有優於法規的作為，僅20％企業運用GRI 403領先指標與量化數據呈現具體績效，整體表現參差不一。

因此，勞動部今年選定「電子業」與「金融保險業」編製的永續報告書，綜合評比企業的公開度與績效展現情形，選出前10％的29家績優企業並公開表揚，明年規劃將以「營造業」與「食品化工業」為重點產業，並將依業別特性逐年擴大辦理。

張國明表示，今年為試辦性質，明年起會有正式的評比，一旦企業獲得表揚，就可以向品牌商表明獲官方認同，以此爭取訂單，且報告書中也會連帶揭露供應鏈職業安全狀況，希望用大廠帶小廠的方式，提升台灣整體職業安全衛生環境。