隨著近日所公布的美國經濟數據普遍高於預期，美國11月非農新增就業人數達26.3 萬人，高於市場預期；而平均時薪單月成長幅度11月為0.6%，也呈現高於預期。同時，美國11月 ISM 非製造業指數達56.5，美國10月工廠訂單月增1%，同樣高於預期。這些相對過熱的經濟數據，給予市場對於美Fed恐進行緊縮貨幣政策的擔憂，美股震盪，經濟的好消息是資產價格的壞消息一事，似乎已在盤面上循環。

這證明了經濟數據良好，不一定對於股市有利，股市不一定能上漲；同樣地，經濟數據不佳，也不一定對於股市不利，股市不一定會下跌，與其花過多時間解讀數據本身，不如用心觀察股價對於該數據的反應。

本波大漲一波的台股，近日一度攻上萬五大關，但在買盤後繼無力下，萬五得而復失，短線呈現震盪整理。當前由於行情已有一段漲幅，市場開始思考如果買在當前的價位，後續還有多少空間可以期待？畢竟從本波低點12629點漲到近日高點15152點，已經大漲逾2500點；其中第一大權值股的台積電也由370元漲到508元，大漲逾3成。若要繼續介入台積電，短期股價還有上漲2成以上的空間嗎？這個問題全市場資金都在思考。

於是演變成手上有籌碼者衝高時容易先出一趟，以求安穩，而手上沒有股票的人趁著拉回買進。行情就在多空買賣之間，呈現鋸齒狀上攻，大盤走出進三退二或是進二退一的格局，而部分資金也由權值股中轉移出來，介入有題材的中小型股。例如近日台積電於500關前震盪，但因赴美設廠已有進度，資金就往半導體供應鏈流入，設備的萬潤、辛耘、翔名，IC載板的欣興、景碩、南電，化工材料的三福化、上品等都有資金進駐，後續觀察相關個股能否持續上攻。

至於提過生技族群，隨著近日隱形眼鏡的視陽掛牌，同族群的精華、晶碩、亨泰光等股價比價向上，視覺概念的大學光也加溫，族群效應正在擴散。至於隨著新藥的美時領先創下新高，生技族群果如預期出現進一步輪漲，新藥的台耀、寶齡富錦、台康生、健喬、逸達，健身器材的喬山、岱宇，醫美保健的麗豐、佐登、大江等都有資金進駐，整體生技族群的輪漲似乎加速進行，後續要觀察是否有更多資金從其他族群流入生技股，進而讓輪動的時間拉長。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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