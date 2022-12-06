大園警分局長董欣欣昨晚也率領約30名警力出動，在大園與觀音區執行全國性威力掃蕩臨檢。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

日前詐騙集團求職虐囚案，引發全台社會對治安關注，桃園市楊梅、大園警分局配合內政部警政署規畫，執行全國性威力掃蕩臨檢，針對大園、觀音、新屋與楊梅區可疑不法場所及重點路段實施臨檢，盼打擊黑幫氣焰、斬斷犯罪根源。

楊梅警分局昨日晚間由分局長洪志朋親自帶隊，率領約50名警力，在楊梅與新屋的KTV、網咖、酒店、博弈社、汽車旅館等易滋生事端場所進行臨檢掃蕩，另對轄內重點路段實施口袋式路檢勤務，藉強力執法積極查緝不法槍械與毒品，盼斷絕犯罪根源，展現嚴正執法與強力打擊犯罪決心。

大園警分局長董欣欣昨晚也率領30名警力出動，在大園與觀音的小吃店、電子遊藝場及其他治安場所執行擴大臨檢，各業者見警方到場皆相當配合，表達支持警方維護治安。大園警方說，為守護轄區治安執行威力掃蕩專案行動，針對轄內幫派組合經常活動處所，實施高強度臨檢，斷其黑幫金流來源並向上溯源，同時結合市府第三方警政強力查緝。

楊梅警方表示，力求徹底從源頭遏阻犯罪，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序。此外，警方也會持續強力臨檢掃蕩幫派活動場所，並要求業者加強自律，若遇有違法滋事情況，立即依照「3不得，2通報」原則，通知警方到場處理，共同維護社會秩序。