「宇宙巨砲」傳奇球星路易士（右2）將為T1聯盟台鋼獵鷹隊開球，而他已經和獵鷹隊教頭劉孟竹（左1）、洋將德古拉（右1）相見歡。（台南台鋼獵鷹提供）

T1聯盟本季話題多多，繼NBA球星「魔獸」霍華德重磅加盟桃猿永豐雲豹後，台南台鋼獵鷹近日也在官方社群發神秘預告，正當球迷猜測是不是又有NBA球星降臨「T1宇宙」，獵鷹6日下午公布答案，神秘的聲音是人稱「宇宙巨砲」的傳奇球星路易士。來自多明尼加路易士，是中華職棒史上最知名的洋砲與三壘手之一，目前他在中職台鋼雄鷹擔任打擊教練，即將在本周日（11日）為T1獵鷹隊主場賽事開球。

以下為台南台鋼獵鷹公告全文：

日前台南台鋼獵鷹在官方社群發文的神秘預告，引發球迷討論是否有NBA球星加盟，今日謎底揭曉，神秘的聲音來自人稱「宇宙巨砲」的傳奇球星路易士！路易士目前在台鋼雄鷹擔任打擊教練，即將在本周日(12/11)為獵鷹周末主場賽事開球。

曾經叱吒中職的路易士，於1994年加盟中華職棒，驚人的打擊能力擦亮「宇宙巨砲」招牌，堪稱史上最著名的洋砲與三壘手之一，選手生涯累積具備美國、臺灣、日本、韓國、義大利、墨西哥等滿滿的國際經驗，選手退役之後路易士展開教練生涯，於美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟執教，擁有超過10年的執教經驗。

新成軍的台鋼雄鷹聘請路易士擔任球隊打擊教練，為其闊別26年後重返中職，上月路易士隨隊到獵鷹主場開幕戰應援，隔周特別安排獵鷹到高雄澄清湖棒球場觀看「胞弟」台鋼雄鷹的自辦熱身賽，賽前邀請到總教練劉孟竹與德古拉，搭配路易士教練及林振賢教練開球，這周末期待在「宇宙巨砲」的加持之下能為獵鷹帶來好運。