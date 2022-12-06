兒童牙科醫學會今舉辦成立30周年活動，提出簡單好記的「兒少口腔健康123」口訣，期盼大家重視兒童口腔保健。（王家瑜攝）

新冠疫情期間，一名5歲女童長達2年沒回診，因為嚴重蛀牙造成蜂窩性組織炎，得全身麻醉拔掉9顆牙！兒童牙科醫師指出，疫情期間許多兒童及青少年長時間未回診檢查，不僅加重蛀牙情況、可能需要根管治療，國外甚至有兒童蛀牙引發蜂窩性組織炎致死的案例，呼籲家長「口腔保健絕非小事」。

根據衛福部調查，國小三、四年級學生中，約有15.4％長達半年沒有看牙醫，到了國高中階段，更有超過半數學生逾半年沒回診；而臨床上也觀察到，新冠疫情期間，約有2成兒童沒有定期回診。

兒童牙科醫學會理事長李昀分享疫情期間的兒童蛀牙案例，一名5歲女童在疫情期間2年沒回診，因為嚴重齲齒造成蜂窩性組織炎，需要全身麻醉手術拔掉9顆牙；另有一名青少年將近2年沒有看牙醫，而且經常喝含糖飲料又疏於口腔清潔，因而嚴重蛀牙伴隨脫鈣和牙齦發炎。

兒童牙科醫學會副理事長柯萱蓼指出，延誤回診檢查不僅導致蛀牙顆數增加，可能原本只需要填補、拖到需要根管治療，國外更有兒童嚴重蛀牙引發蜂窩性組織炎，最後不幸死亡的案例，因此兒童口腔健康絕非小事。

高雄長庚兒童牙科部副部主任蔡佳玲表示，108年台灣學童齲齒盛行率是54.83％，大部分原因是刷牙時間不足2分鐘，且沒有適當使用氟化物；目前醫學實證顯示，使用足夠濃度的含氟牙膏，每天至少刷牙2次、每次2分鐘以上，「不管刷牙技巧多不好，都可以有效降低蛀牙率」。

兒童牙科醫學會今舉辦成立30周年活動，並提出簡單好記的「兒少口腔健康123」口訣，在1歲前建立「口腔親善之家」，定期口腔檢查；每天使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙至少2次，搭配牙線及含氟漱口水；每日均衡飲食，多吃蛋白質、高纖食物及脂肪等3類食物，較不容易造成齲齒。

李昀提醒，口腔環境越酸，越容易發生蛀牙，建議留意全榖雜糧類食物、精緻澱粉，適量吃即可，並且避免食用蛋糕、手搖飲料、果汁和調味乳等添加糖的食品；吃完東西後刷牙可改善口腔內的ph值，如果不方便刷牙，也可咀嚼無糖口香糖20分鐘，刺激口腔唾液分泌，研究證實可降低28％的齲齒發生率。