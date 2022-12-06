錸德(2349)集團多元化轉型，並致力提升原物料及製成品存貨週轉率，今年第2季及第3季無畏經濟逆風連兩季獲利，第3季製成品存貨僅5.18億元、前3季現金淨流入約3.25億元，遠優於同業大廠製成品存貨25.72億元及淨現金流出7.2億元，展望明年，錸德表示，明年能源儲存及光碟儲存是營運成長重心，希望能有更好的營收及獲利表現。

錸德今天下午舉行線上法說會，錸德集團啟動多元化轉型佈局，以光碟核心技術深耕儲存事業、微結構事業及健康事業，其中儲存事業涵蓋資訊儲存及能源儲存，微結構事業包括：顯示/光學/半導體及PCB產業應用微結構製品，健康事業則以智慧醫療器材及娛樂文創為主，經過多年的努力，成果已開始顯現。

錸德表示，公司於2005年設立越南廠，目前是全球生產成本最低的光碟廠區，搭配關稅優勢，可提供客戶全球最低生產成本產品，提升客戶產品價格競爭力，加上生產具彈性調整能力，藉由低成本提高製成品週轉率，以優於同業的周轉率增加競爭力，今年第3季第3季製成品存貨僅5.18億元、前3季現金淨流入約3.25億元，遠優於同業大廠製成品存貨25.72億元及淨現金流出7.2億元。

就各事業來看，在儲存媒體部分，錸德為當前全球唯一仍具備從CD-R至AD 300G量產線與能力的光碟生產製造廠，也是全球率先完成且唯一取得從DVD.BD25G/50G/100G/200G全產品ISO16963光碟長壽命Archive認證廠商，目前正積極取得Archive相關客戶產品認證與出貨，預期Archive產業2024年到2025年會上來，錸德表示，目前Archive正在接洽新客戶訂單，希望透過策略合作方式提升B2B的銷售，預估明年Archive佔整個光碟營收比重達10%，期望帶動光碟儲存業務營運績效。

在儲能事業上，錸德集團資源亦進行更加效率化的配置，未來電池產業將統由錸寶做整體性規劃，在過去UPS及儲能電池模組的生產基礎上，更逐漸納入消費性電池模組、小型動力電池模組等版圖，目前各項業務均有倒吃甘蔗之勢，估計每季約可貢獻5~6億元的營收，並且也已做好跨入AFC營運模式的準備，隨著台灣儲能需求日益殷切，錸德營運可望搭上成長列車。

在專攻半導體製具領域的微結構事業，錸德也取得不錯的成績，目前IC封裝電鑄鋼板市佔率達65%、蝕刻鋼板約50%、IC載板約25%，公司也預計年底推出雷射鋼板擴大市佔。

在太陽能事業部分，錸德表示，除了延續原本分散式電場的經營與拓展外，今年更完成從EPC、電場營運、維運一條龍的整合，以及第一類電業公司的申設。

至於健康事業部分，錸德文創娛樂事業積極與市政府文化局推展老房子計畫，繼陽明山美軍俱樂部與草山小鎮成功案例，既使在疫情期間都還保有相對不錯獲利表現，今年度再拓展金華街『錦町』新案，預計近期動工，並挑戰2023年底商轉；其他如連鎖餐飲Katsu鑫或老媽拌麵實體店，陸續有新店開展。

在日照部分，目前錸工場直營據點全台已經有5間日照中心，日本有5間，並有授權加盟12間，未來將持續拓展新點；長照部分目前與日本博悠會策略結盟，於日本地區建立住宿的養護據點共17處/600床。在日本積極累積長照經驗，未來期望能將日本的長照模式帶回台灣拓展相關據點；錸德表示，日本現在有輕井澤，附服務住宅群場域，類似養生村的日式新概念，未來也會把這經驗帶回台灣與養生村結合，推動台日交換Long stay的模式

隨著轉型成果顯現，不僅光碟事業佔錸德集團營收比重已降至30%以下，今年營運未受大環境不景氣影響連兩季獲利，展望明年，錸德表示，明年各事業營運比重與今年相近，能源儲存及光碟儲存是營運成長重心，希望能有更好的營收及獲利表現。