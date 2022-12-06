《2023超級巨星紅白藝能大賞》由黃宣（左起）、黃子佼、陳明珠共同主持。（陳俊吉攝）

黃宣（左）、陳明珠繼金曲紅毯後再次合作。（陳俊吉攝）

黃宣（左起）、黃子佼、陳明珠。（陳俊吉攝）

黃子佼。（陳俊吉攝）

黃宣。（陳俊吉攝）

黃宣。（陳俊吉攝）

陳明珠。（陳俊吉攝）

陳明珠。（陳俊吉攝）

《2023超級巨星紅白藝能大賞》今（6日）舉辦主持人記者會，宣布由連6年主持的黃子佼為總主持人，陳明珠、黃宣分別為紅、白隊主持人，明年1月14日在小巨蛋錄影，有收視壓力？黃子佼笑言，「不管怎麼做都輸民視，這麼多年怎麼還會在意，所以一點壓力都沒有」。

孟耿如日前突發長文，表示工作之餘還要照顧孩子，常有分身乏術的無力感，黃子佼隨後拍攝31分鐘長片，強調夫妻倆都會好好的，今再談到此事，黃子佼表示孟耿如當媽後每天心情都在變化，「她那天早上發文後，我們就在聊別的事，心情來得快、去得快，10天前才發文說要當我的後盾」。

他也說上周日夫妻兩人排開所有工作，都在家裡專心陪女兒，「外界不用擔心，我們最後的結論就是『少睡一點、多做一點』橫批『闔家平安』」，他說他並不介意老婆在公開場合發洩心情，「有時候跟同溫層，或者適度的發洩其實滿好的，不要傷及無辜就好」。

孟耿如貼文中的「都是自己選的」，讓外界不少人認為是對黃子佼帶有怨氣，黃子佼今解釋：「她那句是綜觀所有事情，她最忙最累的不是帶孩子而是副業，她昨晚還視訊會議到睡著，之後還有展覽要準備」。

YELLOW黃宣及陳明珠則是繼金曲星光紅毯主持後，再度攜手合作，陳明珠大讚：「老闆佼哥是神等級，黃宣是仙等級，兩個加起來就是『神仙組合』，而我是世界明珠。」，她坦言面對這麼大規模的主持還是會有壓力，不過接下來會好好的集訓：YELLOW黃宣也浮誇表示：「這次能有機會主持紅白，還跟二位搭檔，真的是很開心！」再度與陳明珠搭檔，讓他開玩笑說像是「再婚」一樣。

記者會上也事先考驗新任主持人，面對錄影現場的突發狀況，該怎麼完美化解，所幸兩位完美下莊，黃子佼也遞上紅、白隊旗，正式宣布兩位通過考驗。而YELLOW黃宣自曝腸胃消化太好，很擔心在台上突然肚子痛；陳明珠則是最害怕台下觀眾太安靜，無法一人掌握萬人大局，總主持人黃子佼給予信心：「明珠這幾年的經驗值很高，一定沒問題的！」。