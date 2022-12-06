永光（1711）受制通膨、經濟趨緩影響，拖累色料化學品因終端應用成衣隨景氣修正影響，表現低迷干擾，10月營收年減16％，自結營業利益1,226萬元，年減53％，稅前盈餘2,381萬元，年減46％；前10月營收76.02億元，年增0.3％，營業利益3.34億元，年減34％，稅前盈餘4.42億元，年減20％。對照股本54.78億元，每股稅前盈餘0.8元。

永光產品涵蓋色料、特化、電子材料等領域；電子材料主要供應光阻劑、顯影劑、研磨液等產品，供應國內面板、半導體廠。其中 G-Line、I-Line 光阻劑已供應國內 8、12 吋晶圓廠，主力銷售產品為I-Line光阻，兩類光阻主應用功率半導體元件和MEMS產品。

永光指出，受全球經濟趨緩、通膨影響，終端需求降低，加上客戶進入庫存調整，導致色料、特用化學品營收顯著下滑，使營收、營業利益皆受到影響。各項產品表現上，色料化學品衰退較多，前10月業績年減約11％，碳粉、電子化學品等其他產品則保持較好成長動能，普遍保住成長成績。

永光前10月營運仍以色料化學品為主，營收占比約達四成，其次為特化約28％，電子化學品、碳粉營收占比各約14％、15％，其他約3％。前10月營收與去年同期表現相近，但獲利衰退約二成，主因原料報價走高，侵蝕毛利率表現所致。

強化長期利基，考量全球5G、電動車、綠能及節能應用需求攀高，永光策略布局加速推展，電動車關鍵黃光製程材料已通過IATF 16949全球汽車產業品質管理系統驗證，正式供貨IGBT指標廠商，封測材料PSPI也順利導入車載供應鏈。