莫德納台灣總經理李宜真。（莫德納台灣提供）

資深副總裁Patrick Bergstedt首次訪台，莫德納應用mRNA技術改善全球公衛，推進醫療創新以應對新興流行傳染病(左起莫德納台灣總經理 李宜真、莫德納全球資深副總裁 Patrick Bergstedt、莫德納亞太區醫學部副總裁Jane Leong。（莫德納台灣提供）

為擴大與台灣在醫療生技領域的合作，莫德納在今年9月設立台灣分公司，展現出紮根亞洲的決心。莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt今日展開為期兩周的亞洲行，首站就來到台北，除凸顯對台灣市場的重視，更要向我國衛福部表達感謝之意，因為台灣非常支持莫德納疫苗，盼能持續用莫德納的專業技術，守護台灣人民的健康。

以信使核糖核酸（mRNA）為技術本位的莫德納，在新冠疫情爆發後成為世界知名的公司，2021年起積極開發亞太地區市場，分別在日本、南韓以及澳洲設立子公司，隨後也在9月相中台灣成立分公司，期盼藉由國內優秀的醫療人才，推動mRNA產品的開發、研究。

Patrick Bergstedt表示，感謝台灣在新冠疫情中相信莫德納的技術，採購超過3000萬劑的疫苗，此外在台灣疫情最嚴峻的時候，美國也曾捐贈250萬劑的莫德納疫苗，幫助台灣度過難關。

Patrick Bergstedt提到，莫德納一直專注在mRNA領域，熟知其安全性、有效性及耐受性，當新冠病毒的基因定序一被公布，莫德納在短短40天就研發出新冠疫苗，凸顯開發速度的優勢，這在過去的緊急公共衛生危機中，幾乎是不可能的任務。

莫德納台灣分公司總經理李宜真指出，莫德納選在台灣設立分公司，看重的是國內良好的醫療人才庫，以及研究與研發能力，將來莫德納會持續與台灣擴大合作，目前已有mRNA的流感、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗開始在國內進行臨床試驗，相信很快就會有結果出爐。

李宜真說，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。