台積電美國廠將在美國時間6日舉行移機典禮，象徵設廠進入最後階段，屆時美國總統拜登、台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家及董事長劉德音都將親自見證。劉德音先行赴美率團拜訪亞利桑那州長Doug Ducey，Doug Ducey在會後貼出兩人合照，可以發現劉德音贈送「TSMC晶圓」紀念品給州長。

移機典禮象徵首批晶圓設備進入廠房，這也代表台積電亞利桑那州廠距離明年量產的目標越來越近。台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞利桑那州鳳凰城興建5奈米晶圓廠，初期規劃月產能為2萬片晶圓，預計2024年量產。

亞利桑那州長Doug Ducey在推文中表示，「亞利桑那州致力於與台積電建立長期互惠關係，很高興再次見到台積電董事長劉德音，亞利桑那州以成為台積電晶圓廠的所在地而自豪。」

值得一提的是，Doug Ducey早在8月就曾訪問過台灣，當時也曾晉見蔡英文總統，訪台主要目的不外乎是台積電美國廠與半導體議題，當時Doug Ducey也公開稱讚台積電無畏疫情，設廠效率相當高。