睽違1年的嘉義市花海節將於12月10、11日重磅登場，今年以「花海生活節」為主題，將食衣住行育樂，生活中不同的樣態體現在花海中，引領遊客透過五感生活深度體驗嘉義幸福農村生活，市長黃敏惠邀請大家來享受徜徉在花浪中的感動。

嘉市副市長陳淑慧表示，「花海生活節」利用稻田休耕期種植不同的景觀花卉，創造農田產業再生以及在地農村特色化，今年不只活動內容擴大，花海種植面積也擴大2倍約20公頃，壯麗的花海不只是視覺的享受，更能讓地方創生及環境教育深於在地社區。

市府建設處表示，今年除擴大規模集結來自全台80間以上知名風格品牌外，更邀請出身嘉義的美秀集團、麋先生、DSPS、南西肯恩等8組知名樂團及音樂人接棒演出，以及專為活動設計的互動裝置與體驗工作坊，透過乾燥小花圈、花草擴香瓶延續花草的美麗。

往年場場爆滿的食農教育餐桌，今年以更精緻的「嘉，餐桌」模式呈現，特別邀請擅長新潮台味料理的「豊賀大酒家」主廚林敬堯，以嘉義的特色食材搭配鄰近縣市新鮮美味一起入菜。還有知名冠軍調酒師吳盈憲（Nick Wu）領軍的台北知名酒吧「Bar Mood Taipei」為花海生活節特調飲品，讓遊客在花海中享受味覺盛宴。

市府建設處指出，配合花海生活節，玉山路自大貴路將進行交通管制，籲請民眾多加利用接駁專車或是大眾運輸交通工具，此外，目前雖然取消戶外佩戴口罩，但花海生活節人潮眾多，建議大家戴口罩常保健康。