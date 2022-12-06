國立蘭陽女中校長陳銓（左，右為基金會創辦人周進華）贈與感謝狀，感謝周大觀文教基金會舉辦「探索生命，接軌國際」分享活動，嘉惠學子。

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，25年如一日，來自土耳其、印度、哥倫比亞、西班牙、不丹、美國、尼日、日本、台灣全球熱愛生命獎章10位得主，從全球2954位熱愛生命獎章候選人中脫穎而出，今（6日）一行人至宜蘭縣國立蘭陽女中，展開一場跨國的生命對話與分享。

活動開場由日本一指鋼琴天使岩崎花奈繪與媽媽彈奏生命樂章。（吳佩蓉攝）

基金會今舉辦「探索生命．接軌國際」活動，邀請獎章得主們與宜蘭青年共享生命篇章，有宜縣府教育處長王泓翔、蘭陽女中校長陳銓等師生代表及基金會創辦人周進華等嘉賓共襄盛舉，一同見證生命無價、愛無國界；活動開場由日本一指鋼琴天使岩崎花奈繪、全盲多藝勇士周軒瑋再奏生命樂章，令人感動不已。

其中，岩崎花奈繪畢業於東京國立音樂院，開場便用可愛聲音說「我愛台灣」的中文，奈繪的媽媽說，她女兒在出生時早產，導致器官發展遲緩，幾乎無法做任何事情，但奈繪非常想要彈鋼琴，努力的用1根手指頭練習；在座的各位都有健康的身體，美好的人生，更不應該放棄希望，要擁抱熱情、活出自己的生命。

活動開場由全盲多藝勇士周軒瑋再奏生命樂章，令人感動不已。（吳佩蓉攝）

另，目前就讀台中市啟明學校的周軒瑋，因早產導致視網膜病變而全盲，他用薩克斯風演奏完後，唱了幾句由名音樂人阿堤老師為他量身訂做的「小太陽」歌曲，讓台下聽眾深受感動。他說，未來要用汗水獲得掌聲與肯定，而不是用淚水獲得同情，更希望有一天他能用音樂溫暖、療癒大家的心。

西班牙輪椅國會議員特雷米紐感謝車禍讓他獲得一個嶄新、美好的人生，會持續為民喉舌排憂解難，全力以赴投身公益。（吳佩蓉攝）

得獎主還有西班牙輪椅國會議員特雷米紐，他因車禍造成後半人生必須坐在輪椅上，但在輪椅上坐了32年，要感謝那場車禍，讓他獲得一個嶄新、美好的人生，會持續為民喉舌排憂解難，全力以赴投身公益。美籍日裔全盲水手岩本光弘，不怕風雨、航出希望、橫渡太平洋，他開心的跟在座每一位，精神喊話「never give up」。

周進華表示，「活好生命、熱愛地球」為整個活動的核心，這些得獎主用「揮別疫情、活好生命、要熱愛地球、迎接希望」跟同學互相勉勵，他說全球氣候變遷非常大，宜蘭市為全台生態維持最好的一個典範，所以從今天開始，他也會跟71個國家、416位全球得獎主，每天扮演熱愛地球、維護地球的重要角色。