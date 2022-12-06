九合一選舉結束，民進黨大敗，只保住5縣市，不過嘉義市長重新選舉延長賽，18日投票，而《TVBS民調中心》今（6）日就公布了一份最新的民調指出，在5位候選人之中，國民黨嘉義市長黃敏惠以59％的高支持度領先其他候選人，民進黨李俊俋則為22％，兩人相差了37個百分點，同時還有17％的民眾未表態，引發討論。

根據《TVBS民調中心》公布的嘉義市長選戰最新民調，這次嘉義市長選舉有83％的嘉義市民表示會去投票，僅有11％的民眾表示不會去投票，同時也有6％民眾還未決定。而在五位候選人中，黃敏惠目前以59％的支持度最高，領先李俊俋的22％，再來依序為黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統2％，陳泰山、鄭凱升支持度則不到1％，同時有17％的民眾未表態。

同時該份民調的交叉分析顯示，民眾對於黃敏惠的喜好度為64％，有13％不喜歡，李俊俋則是31％喜歡，有26％不喜歡，同時也有43％的民眾沒意見。結果顯示，嘉義市民對李俊俋的喜好度低於黃敏惠，同時也較不熟悉。

本次調查是TVBS民意調查中心於12月3日至5日晚間18時至21時30分，及12月4日下午13時30分至17時進行，共接觸1256位20歲以上嘉義市民眾，其中拒訪為176位，拒訪率為14.0％，最後成功訪問有效樣本1080位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。