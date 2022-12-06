2022年進入倒數，台南晶英酒店為2023年霸道趴帶來全新主題「奇幻馬戲之夜」，邀請國際藝術節常客「FOCA福爾摩沙馬戲團」現身跨年派對，帶來精彩刺激的特技表演與互動式體驗，現場無限量供應限定調酒及啤酒，還有獎項豐盛的抽獎活動，入場每人售價999元，即日起至12月18日止，早鳥優惠每人899元，12月31日晚上十點就穿著螢光系主題服裝，與馬戲團一同進入魔幻魅力時空，熱鬧倒數嗨翻2023年。

FOCA福爾摩沙馬戲團創立於2011年，穿梭於各大藝術節，將在地文化與國際潮流接軌作為核心宗旨，藉由肢體演繹重新詮釋當代藝術，不再侷限於傳統馬戲表演。台南晶英酒店跨年「霸道趴」選以挑高六米的宴會場地，彷彿來到室內馬戲棚，職人登高進行踩高蹺與觀眾近距離互動，另外還有獨樹一格的雜耍技能、高難度舞蹈動作等多項純熟表演，跟著演員緊張刺激展演步伐，觀眾體內腎上腺素隨之激發，享受360度零死角高水準演出！現場加上知名派對DJ、MC與SHOW GIRL炒熱氣氛，熱鬧音樂與高昂尖叫聲，預料將為跨年夜帶來極為震撼的派對體驗。

「霸道趴-奇幻馬戲之夜」除有精彩絕倫的演出，調酒部分將由「茶薈知事官邸」資深調酒師徐世軒經理與「幸福製造所x小覓祕」新銳調酒師陳宣米，雙人聯手推出共十款酒精調飲，賓客只要入場，當晚所有經典調酒、啤酒及軟性飲品通通無限暢飲。此外，台南晶英更是貼心規劃VIP專屬包廂，提供尊寵無極限禮遇，除上述品項暢飲，還加贈氣泡酒兩瓶，再搭配多款主廚私房餐點，寬敞空間每組十人售價30,000元，12月18日前享早鳥優惠，27,000元即能享有尊榮禮遇。

睽違兩年，台南晶英再次舉辦年度盛事「霸道趴-奇幻馬戲之夜」，毫無冷場的奇幻馬戲表演搭配電音勁舞帶來視、聽覺狂放體驗，連續三小時高漲亢奮情緒不間斷，活動間穿插精彩抽獎環節，人人都有機會獲得最大獎22坪府城套房雙人住宿券、ROBIN'S 牛排館鐵板燒美國頂級牛排雙人分享餐、以及中餐廳晶英軒經典烤鴨套餐等豐富獎項。每人入場費999元，即日起至12月18日前購買可享899元早鳥好康，齊力吶喊、張開雙手HIGH翻府城。

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