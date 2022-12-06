遠東商銀持續擴大行動支付場景，Bankee數存帳戶與「街口支付」、「Line Pay」合作後，再與「悠遊付」合作，為客戶打造更完整的支付生態圈。

遠東商銀表示，Bankee數存帳戶連結悠遊付扣款服務正式上線，用戶於明2月28日前，首次使用Bankee數位存款帳戶綁定悠遊付，綁定帳戶並成功扣款消費，即獲累積消費金額20％悠遊付儲值金回饋，回饋上限150元。透過手機即能輕鬆完成轉帳、繳費，省去翻錢包找零錢的困擾，體驗更完善的食、衣、住、行、育、樂電支生態圈。

為擴展客戶多元交通支付場景，遠東商銀指出，Bankee數存帳戶不僅與遠通電收ETC合作，滿足開車族需求後，再廣大交通適用範圍，攜手悠遊付，客戶在綁定Bankee數存帳戶後，不論是台北捷運、台中捷運、台北公車（目前皆限Android手機），手機嗶一下就能輕鬆完成支付，搭乘交通工具。

另用戶於全台10萬多家特約據點，如四大超商、金興發、日藥本舖、Global Mall等賣場，透過手機掃碼即能直接從Bankee數存帳戶扣款付帳，服務上線相當適合推薦給無信用卡、期望精準掌控帳戶金額的民眾，資金靈活運用同時更高效控管。

遠東商銀說明，Bankee數存帳戶綁定悠遊付，只需簡單四步驟，一是開啟悠遊付點選「新增銀行帳戶」，二是「帳戶選擇」選擇805遠東商業銀行，三是輸入連結扣款的帳戶資訊，四是以一次性的交易密碼（OTP）驗證身份，即可成功綁定Bankee數存帳戶。民眾於今年11月1日後，開立Bankee數存帳戶，並綁定悠遊付成功扣款消費，即可獲累計消費金額20％悠遊付儲值金回饋，期間每個悠遊付帳戶回饋上限150元，回饋戶數不設限。

遠東商銀強調，Bankee數存帳戶新台幣活存基本利率1.06％無上限，邀請1人加入社群圈，邀請人與被邀請人均可獲半年5萬元2.6％活存高利，最高可達500萬元額度，每月再獲各6次跨轉、跨提免手續費優惠。