從鄭男身上搜出13包一、二級毒品共9.29公克、2支藥鏟、1支針筒、1個磅秤以及1組吸食器。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣東港鎮鄭姓男子是毒品列管人口，5日下午在東港安泰醫院旁的超商因行跡詭異，而遭東港所警員陳璟昇、葉宜瑄攔查，結果竟被搜出13包一、二級毒品共9.29公克、2支藥鏟、1支針筒、1個磅秤以及1組吸食器，警方認鄭有販毒意圖，訊後依毒品罪嫌送辦，全案持續擴大偵辦。

警方指出，5日下午2時許，陳璟昇、葉宜瑄在巡邏行經東港安泰醫院旁的超商時，發現有一男子形跡可疑，陳員當下認出對方是毒品列管人口鄭男，馬上上前攔查盤檢，當下從鄭男身上搜出13包一、二級毒品共9.29公克、2支藥鏟、1支針筒、1個磅秤以及1組吸食器。

警方表示，鄭嫌因非法持有多包毒品、磅秤、藥鏟、分裝袋等物，顯已非自我吸食為滿足，全案依意圖販賣持有毒品罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

對於陳員的機警，東港警分局長張世儒誇獎道，陳員平日對於轄內毒品人口都能掌握，已達到「見人知名，提名知人」的熟稔程度，所以此次查獲鄭嫌持有毒品案，絕非僥倖，而是仰賴陳員平日深入勤區落實查訪治安顧慮人口，值得肯定。

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