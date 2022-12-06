為協助中高齡人才重返職場，台北市就業服務處舉辦「托幼餐飲批發零售業企業策略聯盟」會議，共10家企業出席，討論企業僱用銀髮人才現況，會中也鼓勵企業申請政府各項補助方案，有企業提出配備「減壓地墊」，減輕中高齡員工久站負擔，有企業則建議補助增加線上申請功能、簡化流程。

美商德盟專員張嘉玲分享員工賣場工作的標準配備「減壓地墊」，可以減輕中高齡員工因久站對腿部造成的負擔，反應熱烈；統一超商經理林宸碩表示，政府各項僱用獎助措施立意良善，但加盟業者往往無暇申請，未來總部規畫提供加盟業者申請協助，並製作範例供加盟業者參考。

藏壽司專員黃心怡則建議，增加線上申請功能、簡化申請流程，例如申請文件現在都要使用公司大小印，用印程序繁瑣，建議可以用授權使用人事章的授權書代替，好增加企業申請雇用獎助的意願。

北市就服處長何洪丞指出，台北市銀髮職務新創中心在今年針對企業需求，與台北寵物商業同業公會、電子商務產業、批發零售產業，以及餐飲業等合作，辦理140多堂課程，傳授銀髮者認識行職業的先修心法，也為55歲以上的銀髮者打造職場體驗機會，辦理4場企業參訪，讓銀髮求職者職前充分認識工作內容，提升媒合成功率。

此外，新創中心自去年8月起，已與托幼業、餐飲速食業、批發零售業及寵物服務業、電子商務業者等共78家企業分別成立企業策略聯盟，提供近5300個職缺，未來也將持續推動銀髮友善企業認證，並規畫明年舉辦銀髮友善企業聯合就業博覽會。