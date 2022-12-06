邁入第10屆的花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台東縣代表隊今日在花蓮國福棒壘球場與勁敵桃園市進行冠軍戰，最終台東縣代表隊以3：5不敵桃園市獲亞軍。縣長饒慶鈴鼓勵小選手不要氣餒，明年學生棒球聯賽與選拔賽繼續加油。

參加花蓮台彩威力盃全國少棒賽的台東縣代表隊，在全國20支參賽隊伍中脫穎而出，今力拼隊史第4冠，雙方六局正規賽以1：1平手，進入七局突破僵局制，展現不放棄的拚戰精神，最終台東縣代表隊以3：5不敵桃園市榮獲亞軍。

教育處表示，台東縣在2014、2017及2018年皆榮獲花蓮台彩威力盃冠軍，睽違4年再闖冠軍戰，今年台東以卑南國小為主體，並聯合豐田、桃源、新生及紅葉等國小組成縣代表隊，在12月3日首戰雖以6：9不敵新北市落入敗部，4日雙重賽以12：5勝屏東縣與7：0勝新竹市，5日八強賽以3：1勝花蓮藍隊進入四強賽，再以11：5勝宜蘭縣進入今日的冠軍戰。

教育處指出，這屆賽會台東縣除榮獲團體獎亞軍外，個人獎項為投手獎黃銘恩（紅葉國小），最有貢獻選手獎為林沁駿（紅葉國小）。

縣長饒慶鈴謝謝所有辛苦的選手、教練及到場的老師、家長們，感謝大家為台東爭光，希望每位選手都能繼續堅持，讓棒球之路越走越順利。