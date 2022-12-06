即將邁入第三屆的衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選，是為加強衛武營與所在城市的連結，並且從演出創意中，呈現出這個城市多元的文化樣貌，讓衛武營成為高雄的舞台，而高雄成為衛武營的養分，邀請藝術家以整個高雄作為素材進行創作或主要創作及演出者至少一位設籍於高雄市參與徵件計畫。2023「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選收件日期自2022年12月7日起至2023年3月3日止（以報名網站截止時間為憑），經面談及階段性呈現結果，最終獲選團隊將有機會在衛武營表演廳進行售票首演。

寄情於高雄成長記憶的《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》為徐崇育獻給兩條大河的原創組曲。(衛武營國家藝術文化中心提供)

衛武營作為表演藝術的匯集平台，強化衛武營與所在城市的連結，讓衛武營成為高雄行銷國際的舞台。去(2021)年衛武營以流動的力量推出「高雄雄厲害」系列節目，包含：有感於高雄人口組成多元的《進口人類新城》線上展演；寄情於高雄成長記憶的《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》以及在高雄進行影像與音樂創作記錄的影像聲景音樂會《樹仔聲》，其中《樹仔聲》聲景音樂會更於今年赴美西展開巡演，帶著美國的觀眾跨越時空，在高雄的樹下作白日夢。

為擴大高雄城市品牌跨界效應，衛武營與高雄市立美術館攜手合作，「高雄雄厲害」入選作品，依作品形式與內容，將有機會推薦至高雄市立美術館「KSPACE高雄實驗場」展出。2021年入選「高雄雄厲害」的創作者劉冠妏，作品《CONTACT高雄連線》實驗影像x舞蹈展演計畫，將參與明年(2023)度「KSPACE高雄實驗場」展出。衛武營與高美館，表演與視覺藝術領域的兩大場館合作，擴大支持藝術多元創作精神 ，讓大眾看到高雄「正港雄厲害」的藝文創造力。

「高雄雄厲害」演出創意計畫透過公開徵件，邀請表演團隊及藝術家創作全新作品，以衛武營表演廳為提案空間且創作形式不限，須從高雄的人文歷史、生態文化、社區特色、在地觀察等作為創作題材；或主要創作及演出者至少一位設籍於高雄市參與徵件計畫，分為書面及面談兩階段審查，預計於2023年5月中旬選出至多4件入選提案，並提供每團(名)前期發展經費新臺幣15萬元整(含稅)，後續將安排第三階段進行階段性呈現，歡迎政府機關立案之私法人、機構、非法人團體以及個人投件報名，申請辦法與文件，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。