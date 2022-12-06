桃園市議會今聯席審查112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市長鄭文燦被問及最近要選黨主席有何看法、是否有意要競爭黨主席，對此鄭文燦表示，這由黨來決定，但相信最後的安排都會是好的。

鄭文燦說，由於蔡英文總統請辭黨主席職位，因應明年總統大選必須要整合出新的團隊，黨務的團隊如何凝聚各方的力量，形成一個穩定的領導，確實是需要全黨的智慧，相信最後的安排都會是好的。

至於是否也有想過要爭取黨主席？鄭文燦則回應，先前已經說明過了，這由黨來決定。