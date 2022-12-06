勵馨副執行長王淑芬（左起）、蒲公英諮商師李如玉、諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚、公益大使丁寧、勵馨執行長王玥好、《她和她的她》編劇溫郁芳一起合影。（杜宜諳攝）

丁寧在影集《她和她的她》中女兒許瑋甯遭狼師性侵，身為受害者家屬她自責、辛酸又壓抑。她今（6日）擔任公益大使出席勵馨基金會記者會，關注性侵害倖存者的創傷復原，並呼籲社會大眾成為性侵害受害的「重要他人」，一起為性侵倖存者打造療癒空間。

身為3寶媽，丁寧表示自己在孩子小學三年級時就經常作演練：「我經常轉過去、忽然摸她，訓練她要大叫。」也告誡13歲大的女兒遇事一定要冷靜觀察，就算當下忘了大叫，回家一定要告訴大人，她略帶驕傲地笑說：「我已經把女兒訓練得很慓悍。」

丁寧提到自己在15年婚姻中，參加過許多團體諮商、遇過類似案例，但大部分人的反應都是先否認遭性侵，彷彿當作沒有發生，「我想要跟受過傷害的朋友們說，妳們要相信這不是妳們的錯，但這是你們的學習。這是個學習的歷程，但妳們一定會好起來。」

《她和她的她》的編劇溫郁芳也分享田調過程中，勵馨基金會與黃雅羚心理師的諸多協助，妙喻創傷的復原就像一場「徒手治療」，「除了身體病痛，類似「性侵害」這樣的傷痛，不論是所謂受害者或加害人、及周遭的親友，在康復的過程中，也像是一場徒手治療。」編劇溫郁芳也分享與田調對象的談話後的共識：「希望這部戲劇能帶來給每個人，不論是事件中或現實中的各種角色（不論受害者、加害人、或周遭親友）都能彼此共情與同理。」

四方四隅文娛國際股份有限公司與華文創共同製作的《她和她的她》獨家上架於Netflix平台，是部以溫暖為出發、講述創傷議題，並希望能帶給觀眾更多溫暖療育的戲劇。