台積電美國亞利桑那州廠明天舉行移機典禮，引發部分人士憂心「台積電赴美恐淘空台灣半導體」，針對外界質疑聲浪不斷，台積電總裁魏哲家日前首度回應，直言：「門都沒有！」

根據遠見雜誌報導，魏哲家上周六（3日）受邀回母校交大EMBA「蘭成講座」演講，在不到一小時的演講，魏哲家多次強調，外界質疑台積電赴美，恐淘空台灣半導體，「門都沒有！」另針對外界擔憂，台灣半導體恐將步入日本後塵，他則回應「不可能！台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒！」

魏哲家強調，台積電的客戶遍佈全世界，能讓客戶離不開台積電，要歸功創辦人張忠謀「很聰明」，他在1987年就開創半導體代工的新模式。

此外，各國搶建晶圓廠，魏哲家則說明，蓋一間先進晶圓廠至少要花150億~200億美元，台積電之所以會成功，是因為台灣半導體產業30多年來，一步步建立的生態系與產業鏈。他更提到設廠最大的挑戰是教育訓練，是人才。

對於台積電赴美建廠，魏哲家坦承，台灣半導體產業搬到美國，離開了台灣的生態系，不能像在台灣一樣，可以活得很滋潤。

魏哲家分析，台灣的半導體競爭優勢就是人才，提起美國廠人力問題，他則開玩笑說，「如果交大也在那邊，我就不用煩惱了。」

長期關注半導體與台灣局勢的分析師Dan Nystedt則在推特上發表評論，他認為現階段擔憂台灣將失去半導體優勢的想法已經有點過頭，「這是一個需要長時間累積知識與專業的行業，且台灣人才輩出，未來幾十年依然充滿生機。」