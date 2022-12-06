搶攻歲末餐飲商機，坐擁四鐵共構優勢地利的台北六福萬怡酒店宣布，館內「敘日」全日餐廳在12月14日至12月29日的每週三及週四傍晚五點半至晚上九點晚餐時段，舉辦為期三個禮拜的「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽活動，一次獻上超過16樣不同烹調方式的螃蟹料理，大人1,680元+10％，五至11歲兒童收費490元+10％，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，出示證件再享85折優惠。

六福萬怡酒店「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽的菜式包含中式調味的「蔥油清蒸蘭花蟹」、「避風塘炒三點蟹」，東南亞風味「泰式涼拌石蟳」、「新加坡辣炒螃蟹及海戰車」，西式「蟹肉加州捲」、「蟹肉洋芋沙拉」與日式的「蟹肉軍艦壽司」、「芥末蟹肉散壽司」等菜色，並結合柏克金正統德式鮮釀生啤酒，邀請消費者一齊到敘日大嗑海蟹、大口暢飲，體驗冬季最優質的蟹肉滋味。

秋天的蟹蟳，膏滿黃肥、蟹肉鮮甜，謂為極品，惟六福萬怡酒店廚師團隊強調，螃蟹越冷越肥美，入秋只是開端，進入冬天開始，捕獲量及肉的質量顯著的提升，此時正是大嗑螃蟹的最佳時機。

以餐檯選擇多元、精緻異國美食聞名的台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，特別鎖定入冬後的肥美海蟹，為消費者堅守品質，看準時機於12月14日至12月29日的每週三及週四晚餐時段，舉辦為期三個禮拜的「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽活動，結合餐廳主打的各式異國風味，獻上中式、泰式、日式、西式等超過數十種烹調方式，包含以身型較飽滿、咀嚼起來肉感較多的花蟹搭配簡單的調味製作的「蔥油清蒸蘭花蟹」，以肉質細緻鮮甜、蟹殼較薄方便取肉的三點蟹所設計的「避風塘炒三點蟹」，或以肉質厚實附有彈性，咬勁十足的石蟳，搭配泰式調味以涼拌的方式製作的「泰式涼拌石蟳」。

其他還有廣受消費者歡迎的「蟹肉加州捲」或「蟹肉軍艦壽司」、「芥末蟹肉散壽司」等多種日式做法，以及嗜辣者不可錯過的「新加坡辣炒螃蟹及海戰車」，沾附者滿滿醬汁的蟹肉與飽滿肉質的彈蝦，辣中帶酸、酸中帶著辣勁，再搭配柏克金正統德式鮮釀生啤酒，細緻的精釀啤酒帶著厚實的麥芽香氣，讓食客食慾大開、欲罷不能。