不少疾病都是沒發作難察覺，但痛起來卻讓人叫苦連天！一名藥師的老公近期因「尿路結石」，痛到臉色發白，身體也站不直，後來靠著自身的力量排出一顆紅色的結石，直說這種疼痛程度堪稱第一名。不過藥師也說，普遍認為生產痛為人類疼痛感第三名，「尿路結石也非常痛，在人類十大疼痛上也是榜上有名」。

玲玲藥師在FB粉專《藥玩家-玲玲藥師》發文表示，日前老公因尿路結石發作痛到站不起身，且臉色蒼白還不斷冒冷汗，經過急診治療後仍不見好轉，整夜輾轉難眠。所幸隔天老公靠著自身的力量，奮力排出一顆約0.5公分大，狀似「紅寶石」的結石，疼痛感才得已舒緩，而剩餘的結石還有待醫師處置。

玲玲藥師回憶，自己當初生產時也是痛到不行，直說：「生小孩真的很痛，應該是疼痛第一名吧！」，不料卻遭到老公反駁，認為「結石才是第一名」，後來上網一查才知道，普遍認為疼痛感第一名為燒傷、灼傷；第二是折斷手指或腳趾等骨折；第三名才是生產痛。

不過，玲玲藥師也說，「尿路結石也非常痛，在人類十大疼痛上也是榜上有名」。一般腎結石在腎臟時較無感，但若結石阻塞輸尿管，無法進入膀胱的尿液就會引起腎臟絞痛，甚至滋生細菌導致腎發炎，結石到達膀胱或尿道時，也容易出現排尿困難、疼痛現象，甚至會刮壞身體組織，「結石排出的這段路，都是一種折磨」。

此外，結石疼痛發作時，就算不斷改變姿勢或位置也南以減輕痛苦，玲玲藥師指出，最好的方法就是使用止痛藥、解痙藥或開刀，不過一般止痛藥往往「不夠力」，急性劇烈疼痛下需要強效用藥才有感。

營養師程涵宇曾說明，結石的種類有分很多種，而男性、有家族史、水喝少、肥胖、痛風及消化系統疾病的人，是罹患腎結族群高危險族群。當身體背部、小腹有劇烈疼痛，或是有血尿、排尿疼痛、排尿困難、噁心、嘔吐、發燒、發冷等症狀時，就可能是有結石產生的跡象，若想預防結石發生，建議每天至少飲水2000ml以上，避免結石礦物質沉澱後，沉積在腎臟和泌尿道中。