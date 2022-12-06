連江縣1名林姓男子跨海來到南投縣埔里鎮打零工賺取生活費，昨(5)日晚間，埔里警分局執行威力掃蕩專案勤務，在市區一間釣蝦場林男見到警察後神色慌張欲藉故離去，眼尖員警發現可疑，便攔下林男盤查，一查身分發現林男是通緝犯，當場立刻逮捕。

警方調查指出，林男因按遭起訴移審法院多次未出庭，於今年10月份發布通緝，林男深怕失去自由便跨海來台四處藏匿，並靠著打工賺取生活費，曾藏匿於屏東小琉球打工，近期則轉換地點到南投縣埔里鎮1間釣蝦場打零工，但林男仍難逃法網，遭員警一眼識破，警方訊後將林嫌解送歸案。

埔里分局表示，為防制街頭暴力及掃蕩黑幫份子，將不定期以優勢警力強勢作為，針對易引發聚眾鬥毆等場所、青少年聚集地點，KTV、電子遊藝場等，實施擴大臨檢勤務加強清查不法，透過強力約制防範可能衍生的衝突事件，並強化臨檢取締、路檢攔查等勤務，有效嚇阻不法分子藉機滋事及防制各類不法犯罪，保障民眾免於遭受暴力威脅。

埔里警分局昨(5)日晚間，執行威力掃蕩專案勤務。（警方提供）