基隆市各職業學校日前參加全國中學生技藝競賽，獲得優異成績。圖為二信中學參賽隊伍。（二信中學提供／張志康基隆傳真）

全國中學生技藝競賽日前落幕，基隆市的職業學校交出優異的成績，除二信高中5人參賽「全壘打」，都獲得優異的成績外。基隆商工及光隆家商也交出二金、5優勝的成績，光隆家商美髮組更同時獲得了團體獎第四名的殊榮。

基商參加商業類「職場英文職類」選手陳凱婷，曾參加多益（TOEIC）測驗取得980分超高標的成績，本次競賽中以非外語群就讀會計科的角色，打敗眾多外語群應外科的對手，獲得優勝的佳績，也創下校史紀錄。

工業類「機電整合職類」的選手林辰聰，國中原先就讀田徑專長的體育班，準備比賽的過程中，他必須耗費大量的練習時間，除了利用放學後的留校練習，假日也都會到友校與他校選手互相切磋、交流，另外，也與伙伴許勝雄一起合作，在這次競賽中榮獲金手獎第三名，打破校史紀錄。

光隆家商榮獲「商業簡報」金手獎第五名的電三甲班羅子歆同學，在訓練過程中，曾因為時間與體力的負荷而萌生過退卻、放棄的想法，但指導老師范盛嵐老師和他共同克服了種種困難與考驗，暑假、週休、課餘時間全都成了練習時間，最終取得了全國第五名的優異成績。

獲得「美髮組」金手獎第九名的同學，是美三甲班的蔡雅雯同學。一天練習的時間往往超過10個小時以上，一步一步邁向了全國技藝競賽，從美髮組65名參賽者中，獲得了金手獎第九名的殊榮。

二信高中今年有五人參賽「全壘打」，其中商業廣告陳思瑄及商業簡報楊采璇勇奪金手獎。陳思瑄高一開始即跟著學姐參加大大小小的比賽，從剛開始不得獎到高二常獲獎，賽前不到四個月的密集訓練更讓她學會更多的創新技法，最後在比賽頒獎典禮中聽到自己獲得金手獎。