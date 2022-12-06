新竹市代理市長陳章賢表示，透過廉政平台監督機制，盼成為新竹市重大工程的標竿與典範。（陳育賢攝）

新竹市政府為提升重大公共工程品質，將掩埋場及焚化廠升級打造成「新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區」，並導入全民監督精神，更首度成立廉政平台，6日正式啟動，即起希望透過檢、調、廉及環保署跨域合作把關，共創如期、如質、無垢、安全的工程品質。

代理市長陳章賢表示，新竹市很慶幸有自己的掩埋場、焚化廠，其中掩埋場已使用30多年，容量接近飽和；焚化廠也從2001年啟用至今，相關設備老舊，在「減碳淨零」環保趨勢下，整體設備升級已經勢在必行。

陳章賢指出，這次在環保署支持下，市府推出「多元廢棄物循環及環境教育園區」，分成兩大區塊，包括焚化廠設備升級整備，以及為掩埋場活化再生及與資源回收設施升級計畫。掩埋場將做整體規畫，除妥善處理垃圾之外，將結合周邊環境，打造17公里海岸線亮點及重要環境教育場域。

他說，市府成立廉政平台，讓這項重大公共建設，導入全民監督的精神，除了定期召開聯繫會報，也將在環保局網站設立專區（www.hccepb.gov.tw/public.php），將此案所有採購資訊公開，提供民眾檢視，促使園區如期、如質完成，也透過廉政平台監督機制，盼成為新竹市重大工程的標竿與典範。

環保署環境督察總隊長李健育表示，新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平台為全台環保設施首例，希望未來其他地區環保園區也能朝這平台模式運作，期許平台運作順利，環保署將與市府一起努力，祝福未來推動順遂。

廉政署副署長沈鳳樑指出，廉政平台於2016年開始推動，目前國內共53個平台在運作、總金額約1兆2400多億。以往重大公共工程難免有令人擔心的圍標、綁標、關說、外界干預、環保抗爭、勞資糾紛等，都能夠過這平台機制討論、進行風險控管，讓大家更安心，避免爾後法律責任問題。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜表示，廉政平台串連公司部門領域，藉由平台定期會報，將法律爭議、履約爭端攤在陽光下，經由全民監督力量，將園區計畫做到盡善盡美。

環保局代理局長洪明仕也介紹，新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區重新建置，更完備基礎建設，達到壽命的延伸，並進行整體規畫、重新整理綠地，達到還地於民，計畫也將結合17公里生態藍帶，給市民不一樣的體驗。

他指出，園區計畫優先以促參BOT方式辦理，感謝環保署大力協助、挹注經費，也讓民間有機會參與建設，引入多元廢棄物處理技術、專業人力及資金投資，後續將辦理多元廢棄物推動循環園區技術論壇，邀請潛在投資者、廠商參與，盼將環保用地發揮到最大。

市府指出，此次啟動儀式結合「廉能」與「環保」意象，透過「幸福樹」共同揭示行政透明、全民監督、公私協力、跨域合作、淨零排放、廉能政府6大精神，宣誓攜手營造優質公共工程決心，共創「幸福新竹、環保永續」願景。