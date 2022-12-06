日本職業摔角選手木村花，因演出戀愛實境秀《雙層公寓》而引起關注，前年她卻因在節目裡的表現，遭到大批酸民謾罵而輕生，得年22歲。如今時隔兩年，她的媽媽木村響子與律師團6日向東京法院控告富士電視台和製作公司，要求超過1億4200萬日幣(約台幣3222萬元)的賠償金。

木村花2019年9月開始參加《雙層公寓》錄影，2020年3月她的摔角運動裝被另一名男嘉賓小林快不小心丟入洗衣機，結果導致縮水變色，她當著鏡頭大發飆，這幕場景在電視及串流平台播出後，引來大量網友到她的社群狠酸：「消失」、「垃圾女」，但木村花曾向媽媽哭訴，她是在節目組煽動下做的，沒想到苦果還得自己吞，也因此失去和節目組的信任關係。

木村響子強調，女兒木村花在節目播出後，遭到網路霸凌，出現割腕自殘、憂鬱症的狀況，而且電視台都知道，結果剪輯、拍攝和播出的時候，都沒有保護好木村花應對言論壓力，「我強烈感受到的是，表演者被當成一次性的，始終受到非人的對待，無法把人當作家人或重要的人」。

木村響子表示，我想避免上法庭，但很可惜一直沒得到真誠回應(指富士電視台)，所以她別無選擇，直說「這就像年輕人的夢想被剝削，我不想再發生這種事」，她更說在《雙層公寓》錄影棚的出演者，不斷譏諷木村花的暴走行為，更是大大助長社群媒體的不友善言論。而對於木村響子的正式聲明，富士電視台則回應，由於還未收到訴狀，因此不會發表回應。

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